Dištančné vzdelávanie podľa metodiky „Integrované digitálne technológie“

V knihe Rudolf Hozák „Vzdelávanie budú cnosti“ sa autor venuje aj problematike dištančného vzdelávania prepojeného na súvislosti charakterizujúce komplexnú vyučovaciu hodinu.

Doposia¾ sa za dištančné vzdelávanie považuje kontakt s lektorom formou e-learningového typu vzdelávania. Metodika „Integrované digitálne technológie“ prináša inováciu v chápaní dištančného vzdelávania a to v prepojení žiaka s vyučovaním (pomocou inštalovanej web kamery v triede a kamery doma na počítači). Učiteľ vidí pripojenie žiaka a môže s ním komunikovať, rovnako tak aj žiaci v triede.

Dištančné vzdelávanie je vytvorené na báze metodiky „Integrované digitálne technológie“, ktorá je koncipovaná na báze štrukturovanej vyučovacej hodiny s využitím modulov, ako nosných prvkov systému tvoriacich komplexnú vyučovaciu hodinu.

Vyučovacia hodina je zložená z modulov nazvaných prezentácia, komunikácia – diskusia, cvičenie a test. Súbor modulov tvorí komplexnú vyučovaciu hodinu s jednou témou. Takto pripravená hodina je prístupná z internetu 24 hodín denne a celý rok, pre využitie v škole i doma. Žiak – študent sa z domu venuje zvolenému modulu, čiže zvolenej časti hodiny, podľa vlastného záujmu, alebo na odporučenie učiteľa, ako forme úlohy, pre zlepšenie svojich návykov, zručností či osvojení si terminológie a postupov.

Žiak má k dispozícii textový prepis prezentácie, ktorú predstavuje video dokument, a čerpá aj z neho informácie pre tvorbu projektovej úlohy, ktorú tvorí v skupine spolužiakov na vybranú tému, resp. jej alternatívu. V prípade tvorby projektovej úlohy ide väčšinou o dištančné prepojenie skupiny spolužiakov, aby zabezpečili nadviazanie témy, resp alternatívy témy u každého zo zúčastnených spolužiakov.

Účasť žiaka dištančne vzdialeného z vyučovacej hodiny, sa principiálne nelíši od jeho osobnej účasti na vyučovacej hodine. Predpokladom úspešnosti dištančného vzdelávania na škole je, aby boli triedy, v ktorých má žiak vyučovaciu hodinu, vybavené kamerami. Žiak bude z domu (nemocnice, športového sústredenia) pracovať intenzitou, akou mu to jeho lokálne a zdravotné problémy budú umožňovať. Moderovanie umožní uèite¾ovi zapojiť žiaka do diskusie a cez vlastný poèítaè môže učiteľ s dištančne pripojeným žiakom komunikovať aj so spoluúčasťou žiakov v triede.

Žiak bude mať možnosť zaznamenať si priebeh hodiny na záznam a bez reálnej účasti, pozrieť si priebeh diskusie zo záznamu a snažiť sa tak pochopiť problémy, ktoré odzneli v diskusii.

V čase priebehu hodiny, ktorá je vymedzená na prezentáciu projektových úloh sa dištančne vzdialený žiak zapojí svojou prezentáciou spolu so svojím tímom spolužiakov, ktorí sú v tom čase prítomní v triede, a odprezentuje v poradí svoju časť pripravenej prezentácie, za čo získa od svojich spolužiakov a od učiteľa hodnotenie. Počas hodiny prezentácií projektových úloh je možné odprezentovať projektové úlohy cca 20 žiakov. Predpokladaná skupina tvoriaca spoločnú prezentáciu projektovej úlohy na jednu tému a jej alternatívy pozostáva z maximálneho počtu štyroch žiakov. Každý žiak dá cez internet svoju prezentáciu učiteľovi.

V závere možno konštatovať, že žiak sa v dištančnom kontakte s priebehom vyučovania aktivuje trikrát:

dištančne sa pripája k priebehu vyučovacej hodiny; dištančne pripravuje prezentáciu svojho zadania projektovej úlohy; dištančne prezentuje svoju časť projektovej úlohy.

Rudolf Hozák 17.10.2020