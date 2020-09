Vzdelávanie budú Cnosti_2

Vedci prišli na techniku, vďaka ktorej sa budeš učiť dvakrát rýchlejšie ako doteraz Reakcia vydavateľstva Book and Book vyjadruje postoj spoločnosti k predkladanému riešeniu vo vzťahu k digitalizácii vzdelávacieho procesu.

.. Výskumníci z Hopkinsovej univerzity sa preto rozhodli zistiť, či by sa učenie nových zručností nedalo zvládnuť aj rýchlejšie a zároveň efektívnejšie. Výsledky ich zistení sú prinajmenšom povzbudzujúce. „Prišli sme na to, že ak pri precvičovaní vaše úlohy mierne obmeníte, pomôže vám to naučiť sa viac rýchlejšie, než keby ste stále dokola opakovali tú istú činnosť,“ približuje výsledok výskumu Pablo Celnik, riaditeľ oddelenia fyzikálnej medicíny a rehabilitácie na Hopkinsovej univerzite. ...

Riešenie, ktoré prináša metodika z Vydavateľstva Book & Book, s názvom „Integrované digitálne technológie“, má myšlienku efektivity použitú vo svojej základnej štruktúre. Riešenie efektivity je súčasťou metodiky overovanej rokmi experimentálnymi hodinami na školách rôznych typov. O efektivite a využití digitálnych technológií vo vzdelávaní sa dočítate v knihe

Rudolf Hozák:

„Vzdelávanie budú Cnosti“.